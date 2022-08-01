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Блинкен назвал условие применения США ядерного оружия

Блинкен заявил, что США применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Соединенные Штаты применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, «фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты». «Соединенные Штаты рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Он добавил, что в ядерной войне не может быть победителей, в связи с чем она никогда не должна начаться. При этом, подчеркнул Путин, Россия выступает за равную безопасность для всех членов мирового сообщества.

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Николай Чигасов
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