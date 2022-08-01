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В Москве девять иностранцев получили сроки за сбыт контрафактного алкоголя

В Москве девятерым иностранцам дали до 4 лет и 10 месяцев за сбыт контрафактного алкоголя

Фото: Thanh Serious / Unsplash

Солнцевский районный суд Москвы приговорил к срокам от четырех до четырех лет и десяти месяцев лишения свободы девятерых уроженцев ближнего зарубежья за производство и сбыт контрафактного алкоголя. Об этом в понедельник, 1 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Иностранцы признаны виновными по части 4 статьи 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»), части 6 статьи 171.1 («Производство, хранение или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации») и части 6 статьи 327.1 («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, на подпольном предприятии в западной части столицы фигуранты мешали спирт с водой и разливали по стеклянным бутылкам с этикетками известных брендов, после чего продавали магазинам Москвы и области.

Правоохранители изъяли более 30 тысяч бутылок алкоголя, свыше пяти тысяч литров этилового спирта и расходные материалы.

Позже полицейские задержали еще двоих участников группы, среди которых был организатор. Именно он занимался арендой помещения, поставкой материалов и сбытом товара. Мужчину поместили в СИЗО. Второй задержанный занимал должность водителя. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

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Екатерина Власова
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