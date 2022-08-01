Устроившему массовую стрельбу в гимназии Казани Галявиеву продлили арест до 11 ноября

Верховный суд Татарстана продлил арест Ильназу Галявиеву, устроившему массовую стрельбу в казанской гимназии. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает ТАСС.

Он будет находиться в СИЗО до 11 ноября 2022 года.

16 ноября прошлого года он был признан вменяемым специалистами психиатрической больницы №6 Санкт-Петербурга. Эксперты пришли к выводу, что Галявиев осознавал свои действия при подготовке нападения и во время его совершения, когда он застрелил девять человек, называя себя богом.

Галявиев устроил массовый расстрел 11 мая в казанской гимназии №175, он ворвался в здание с оружием и открыл стрельбу по детям и учителям. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Стрелку грозит пожизненное лишение свободы.