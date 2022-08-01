Умер заочно осужденный Литвой на 12 лет бывший командир спецназа «Альфа»

Умер бывший командир спецназа «Альфа» Михаил Головатов, заочно осужденный Литвой на 12 лет

Умер Михаил Головатов, бывший командир спецназа «Альфа», заочно осужденный Литвой на 12 лет по делу о гибели 14 человек в 1991 году у Вильнюсской телебашни. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на совет международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

По данным агентства, Головатову было 72 года. Генпрокуратура Литвы возбудила дело о январских событиях 1991 года около 20 лет назад: следствие посчитало, что погибшие тогда люди были убиты советскими солдатами, однако каких-либо весомых доказательств этому не было. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговоры по делу. По утверждениям литовской стороны, 14 человек погибли и свыше 600 были ранены. Фигуранты судебного разбирательства с советской стороны указывали, что случившееся было провокацией, а огонь по жителям велся с крыш домов.

Суд признал виновными бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Обоих россиян осудили заочно, за «преступления против человечности» Головатов получил 12 лет лишения свободы, Язов — 10.