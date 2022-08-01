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Умер заочно осужденный Литвой на 12 лет бывший командир спецназа «Альфа»

Умер бывший командир спецназа «Альфа» Михаил Головатов, заочно осужденный Литвой на 12 лет

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Умер Михаил Головатов, бывший командир спецназа «Альфа», заочно осужденный Литвой на 12 лет по делу о гибели 14 человек в 1991 году у Вильнюсской телебашни. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на совет международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

По данным агентства, Головатову было 72 года. Генпрокуратура Литвы возбудила дело о январских событиях 1991 года около 20 лет назад: следствие посчитало, что погибшие тогда люди были убиты советскими солдатами, однако каких-либо весомых доказательств этому не было. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговоры по делу. По утверждениям литовской стороны, 14 человек погибли и свыше 600 были ранены. Фигуранты судебного разбирательства с советской стороны указывали, что случившееся было провокацией, а огонь по жителям велся с крыш домов.

Суд признал виновными бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Обоих россиян осудили заочно, за «преступления против человечности» Головатов получил 12 лет лишения свободы, Язов — 10.

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Леонид Микуляк
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