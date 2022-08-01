Стало известно о планах британских депутатов посетить Тайвань

Guardian: депутаты британского парламента планируют посетить Тайвань в конце 2022 года

Депутаты палаты общин парламента Великобритании запланировали посетить Тайвань в конце 2022 года. Об этом стало известно Guardian.

Сообщается, что поездка может состояться в ноябре или декабре. Ее целью будет демонстрация Тайваню поддержки со стороны Великобритании. Ожидается, что британскую делегацию возглавит Том Тугендхат, председатель специального парламентского комитета по иностранным делам.

О деталях возможного визита пока что ничего не известно. «Этот шаг является еще одним признаком того, что Лондон укрепляет свои связи с Тайванем, поскольку теперь он рассматривает Китай как долгосрочную угрозу для Великобритании», — пишут авторы Guardian.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон поддержит возможную поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, Белому дому не следует бояться предупреждений со стороны Пекина о возможных военных мерах китайской стороны, в случае прибытия Пелоси на остров.