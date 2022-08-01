Россиянин получил условный срок за склонение двух подростков к самоубийству

В Омске подростка осудили на один год условно за склонение двух девочек к суициду

Октябрьский районный суд Омска приговорил к одному году условно несовершеннолетнего местного жителя за склонение двух подростков к совершению самоубийства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянин признан виновным по пунктам «а,в,д» части 3 статьи 110.1 («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства») УК РФ. Также ему назначили испытательный срок на два года. Суд учел смягчающие обстоятельства — явка с повинной, признание вины, состояние здоровья, возраст юноши и наличие у него малолетнего ребенка.

По данным ведомства, молодой человек написал в соцсети «ВКонтакте» девочкам-подросткам и представился куратором «игры», целью которой было выполнение специальных заданий и суицид в конце. Одна из потерпевших успела выполнить два полученных задания и поранить себя, а вторая — только делала вид и обманывала «куратора».

26 августа 2020 года сообщалось, что в Красноярске сотрудники ФСБ ворвались в квартиру 14-летней школьницы, которая была подписана на посвященную расстрелам группу во «ВКонтакте», и увезли ее в психоневрологический диспансер.