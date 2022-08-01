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США обвинили Северную Корею в подготовке к новому ядерному испытанию

Госсекретарь США Блинкен заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Olivier Douliery / Reuters

Северная Корея готовится провести новое ядерное испытание. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где проходит конференция стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Его слова приводит Reuters.

Обращаясь к присутствующим, Блинкен отметил, что, пока идет конференция, «Пхеньян готовится провести свое седьмое ядерное испытание».

28 июля южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на лидера страны Ким Чен Ына заверило, что КНДР полностью готова к любым военным столкновениям с США.

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Варвара Кошечкина
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