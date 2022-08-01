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Посольство России прокомментировало претензии Украины на имущество СССР

Посольство России заявило, что претензии Киева на имущество СССР не имеют оснований

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посольство России в Лондоне прокомментировало претензии украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко с требованием к Москве вернуть часть зарубежного имущества СССР. Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает РИА Новости.

Как напомнили дипломаты, Россия в качестве единственного правопреемника СССР взяла на себя ответственность за все советские долги в размере 110 миллиардов долларов и полностью погасила их. Из этого следует, что тогда Москва юридически приняла на себя права на всю советскую собственность за рубежом. «Для того чтобы Украина сегодня могла претендовать на какую-либо долю этой собственности, киевские власти должны были взять на себя соразмерную долю советских долгов, чего они не сделали», — пояснили там.

В посольстве также отметили, что с 1991 по 2013 год Украина получала от России финансовую помощь в виде льготных тарифов на энергоносители, кредитов и торговых льгот. Кроме того, там выразили надежду, что Великобритания по-прежнему привержена обязательствам по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и продолжит соблюдать их в отношении посольства.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев требует от Москвы вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества СССР, которое оказалось у России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза. Дипломат отметил, что Украина подписала соглашения, но не ратифицировала их.

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Марина Совина
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