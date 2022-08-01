Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД России сообщил о заморозке диалога по контртерроризму со стороны США и ЕС

Глава департамента МИД Тарабрин: США не готовы к диалогу по антитеррору из-за своих фобий

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

США и Евросоюз под надуманными предлогами заморозили диалог с Россией по противодействию терроризму, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Владимир Тарабрин, пишет РИА Новости.

По словам представителя министерства, Вашингтон приостановил профильные встречи в одностороннем порядке. Обсуждения под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, проводившиеся в 2018-2019 годах в Вене, были заморожены, несмотря на их пользу для обеих сторон.

«Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено», — сообщил глава департамента. Похожая ситуация складывается с Евросоюзом, добавил он. Последний раунд консультаций с ЕС по контртерроризму состоялся в октябре 2019 года.

«Диалог нужен нам не больше, чем западникам, и если кто-то к нему не готов в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе, то это уже не наша проблема», — отметил Тарабрин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о признании Украины террористическим государством.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вучич призвал к продолжению диалога для урегулирования ситуации в Косово
МИД России обвинил страны НАТО в поддержке вербовки ВСУ иностранцев
Главу офиса Зеленского обвинили в продаже переданных Киеву из США РСЗО HIMARS
МИД России сообщил о заморозке диалога по контртерроризму со стороны США и ЕС
В России разработали вещество для лечения тяжелого воспаления легких
Раскрыт адрес первого в России передвинутого дома
Отдохнувшая на Черном море россиянка предупредила о «заманухе» местных торговцев
Потерю веса и аппетита назвали симптомами смертельной болезни
Раскрыты варианты дизайна купюр в тысячу и пять тысяч рублей
Россиянам дали советы по строительству туалета на даче
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.