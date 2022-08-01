МИД России сообщил о заморозке диалога по контртерроризму со стороны США и ЕС

Глава департамента МИД Тарабрин: США не готовы к диалогу по антитеррору из-за своих фобий

США и Евросоюз под надуманными предлогами заморозили диалог с Россией по противодействию терроризму, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Владимир Тарабрин, пишет РИА Новости.

По словам представителя министерства, Вашингтон приостановил профильные встречи в одностороннем порядке. Обсуждения под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, проводившиеся в 2018-2019 годах в Вене, были заморожены, несмотря на их пользу для обеих сторон.

«Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено», — сообщил глава департамента. Похожая ситуация складывается с Евросоюзом, добавил он. Последний раунд консультаций с ЕС по контртерроризму состоялся в октябре 2019 года.

«Диалог нужен нам не больше, чем западникам, и если кто-то к нему не готов в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе, то это уже не наша проблема», — отметил Тарабрин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о признании Украины террористическим государством.