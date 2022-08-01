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Трамп назвал ошибку Зеленского в отношениях с Путиным

Трамп заявил, что Киеву следовало договориться с Путиным и отказаться от вступления в НАТО
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало договориться с российским коллегой Владимиром Путиным и отказаться от вступления страны в НАТО. Такую ошибку главы государства в отношениях с российским лидером назвал бывший президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться», — заключил политик. Он добавил, что в текущей ситуации прийти к соглашению стало намного сложнее, но необходимо продолжить попытки его достичь.

Ранее Трамп заявил, что США стоят на коленях и терпят на мировой арене одно историческое унижение за другим. Он добавил, что, когда занимал президентский пост, при нем Вашингтон был лидером в вопросе энергетических ресурсов, а цены на бензин и инфляция были низкими и США уважали.

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Виктория Кондратьева
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