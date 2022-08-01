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Запрету иностранных акций для россиян предложили альтернативу

Национальная финансовая ассоциация предложила альтернативу запрету иностранных акций

Фото: Malte Ossowski / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Члены Национальной финансовой ассоциации (включает крупнейшие банки, брокеров, депозитариев и дилеров) предложили альтернативу полному запрету на операции с акциями иностранных компаний для россиян, не имеющих статус квалифицированного инвестора, пишет РБК.

Предложение Национальной финансовой ассоциации сводится к сохранению за неквалифицированными розничными инвесторами права на операции с иностранными акциями при введении некоторых ограничений.

Полный запрет предлагается заменить лимитом на покупку не только акций, но и облигаций иностранных эмитентов для неквалифицированных инвесторов. В частности, предлагается разрешить вкладывать в иностранные активы не более половины общего объема портфеля.

По словам авторов инициативы, полный запрет не ослабит, а, напротив, усилит риски для неквалифицированных инвесторов, а также стимулирует их уйти в «офшорные зоны и менее прозрачные рынки», снизит возможности для диверсификации сложений и понизит общую ликвидность российского фондового рынка.

В конце июля Центробанк рассказал о планах полностью запретить неквалифицированным инвесторам вкладываться в зарубежные активы из-за риска блокировок в рамках санкций. С начала спецоперации на Украине российские розничные инвесторы уже сталкивались с ограничением доступа к своим зарубежным активам, а в начале июня под санкции Евросоюза попал Национальный расчетный депозитарий, что привело к полному разрыву европейских депозитариев с инфраструктурой Московской биржи.

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Платон Щукин
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