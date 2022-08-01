Папа Римский посетит Казахстан 13-15 сентября с государственным визитом

Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

«По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года», — говорится в сообщении. Поездку 266 папы на VII съезд лидеров мировых и традиционных религий подтвердили и в пресс-службе Ватикана, передает ТАСС. Помимо этого, понтифик встретится с высшим руководством республики.