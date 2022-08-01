Стали известны подробности о возможном визите Пелоси на Тайвань

South China Morning Post: визит Пелоси на Тайвань может ограничиться транзитом

Возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может ограничиться транзитом. Об этом стало известно изданию South China Morning Post от экспертов.

Как предположил профессор международных отношений Национального университета Чэнчи в Тайбэе Хуан Куйбо, Пелоси вряд ли совершит поездку как частное лицо. Однако она может встретиться главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в транзитной зоне аэропорта. Он пояснил, что в таком случае формально Пелоси не будет находиться на территории Тайваня.

«Если она так сделает или назовет визит неофициальным, это будет означать, что давление или военная угроза со стороны Пекина по-прежнему вызывают у нее беспокойство», — считает Куйбо. По мнению эксперта, визит Пелоси ухудшит отношения между США и Китаем, однако после ее отставки страны смогут провести «перезагрузку».

Преподаватель международных отношений Австралийского национального университета Сун Вэньди выразил мнение, что американский политик приедет на остров либо в качестве действующего спикера палаты представителей, либо в качестве члена Конгресса США. В любом случае, это вызовет недовольство Китая.

Бывший сотрудник Пентагона Дрю Томпсон допустил, что визит Пелоси может быть объявлен как неофициальный, и это станет компромиссом с Пекином. По его словам, она может сделать это после посещения Малайзии.

Ранее портал ETtoday написал, что власти Тайваня рассказали о получении запроса на прием спикера Палаты представителей США в Тайбэе 2 августа. По его информации, Пелоси во главе делегации из 20 человек приземлится около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в аэропорту Суншань и остановится в отеле Grand Hyatt.