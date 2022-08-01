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Появились подробности визита Пелоси на Тайвань

ETtoday заявил о возможном прибытии Пелоси в столицу Тайваня Тайбэй вечером 2 августа

Фото: Thomas Peter / Reuters

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетит в столицу Тайваня Тайбэй вечером во вторник, 2 августа. Соответствующие подробности появились у портала ETtoday.

По его информации, Пелоси во главе делегации из 20 человек приземлится около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в аэропорту Суншань и остановится в отеле Grand Hyatt. На следующий день, в среду, 3 августа, политик посетит парламент Тайваня и встретится с руководством острова, в том числе с главой администрации Цай Инвэнь.

Предполагается, что затем примерно в полдень Пелоси завершит визит и покинет остров.

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Ранее власти Тайваня заявили, что получили запрос о приеме Пелоси в Тайбэе. При этом в МИД острова отказались комментировать информацию о ее возможном визите.

Также сообщалось, что ударная авианосная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем «Рональд Рейган» покинула Южно-Китайское море и взяла курс на юго-восточную акваторию Тайваня.

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему. Американские власти в последнее время активизировали контакты и обмены с Тайбэем, несмотря на такую позицию Пекина.

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Варвара Кошечкина
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