Россию призвали подтвердить принципы недопустимости ядерной войны

США, Британия и Франция призвали РФ подтвердить принципы недопустимости ядерной войны

Министры иностранных дел США, Франции и Великобритании обратились к России с призывом прекратить «опасную» риторику и гарантировать приверженность принципу недопустимости ядерной конфронтации. Об этом со ссылкой на совместное заявление представителей трех из пяти официальных ядерных держав сообщает РИА Новости.

Главы внешнеполитических ведомств выступили за то, чтобы Россия прекратила «безответственную и опасную ядерную риторику и поведение», придерживалась своих международных обязательств, а также словом и делом подтвердила принципы, изложенные в последнем заявлении лидеров о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

Агентство указывает, что подписавшие заявление от 3 января 2022 года представители США, Великобритании, Франции, России и Китая в рамках утвержденного документа заверили, что считают своей первоочередной ответственностью как недопущение войны между обладающими ядерным оружием (ЯО) странами, так и снижение стратегических рисков. Стороны также поддержали тезис о служении ядерных вооружений оборонительным целям и выступили за предотвращение дальнейшего распространения таких вооружений.

Ранее сообщалось, что в США серьезно обеспокоились тем, что у стран Азии растет интерес к обладанию ядерным оружием (ЯО) в целях обеспечения собственной безопасности.