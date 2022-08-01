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В Москве нашли тело зажатого между дверями частного автобуса водителя

В Москве обнаружили тело зажатого между дверями водителя коммерческого автобуса

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

На юго-западе Москвы нашли тело водителя коммерческого автобуса. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

По сообщению Дептранса, тело мужчины было обнаружено 31 июля, оно находилось в салоне частного автобуса на конечной остановке маршрута.

При этом Telegram-канал «МК: срочные новости» уточняет, что голова водителя была зажата автоматическими дверями автобуса, и публикует фотографию, подтверждающую эту версию.

В Дептрансе отметили, что по факту случившегося началось расследование. «Причины смерти устанавливаются правоохранительными органами», — подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в России водитель автобуса умер во время движения.

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Валерий Розенберг
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