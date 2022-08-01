В жесте африканского политика заметили пренебрежение к Макрону

Специалист по этикету Холгова заметила пренебрежение главы МИД Бенина к Макрону

Отряхнув плечо после прикосновения президента Франции Эммануэля Макрона, глава МИД Бенина Орельен Агбенонси жестом продемонстрировал неуважение и недовольство, что было неправильно. Вместе с тем деловой этикет запрещает любые прикосновения, кроме рукопожатий, потому жест Макрона тоже можно назвать неверным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила руководитель Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Во время встречи с министром иностранных дел Бенина Орельеном Агбенонси Макрон похлопал его по плечу, после чего дипломат демонстративно отряхнулся.

«В деловой и тем более дипломатической этике прикосновения — это табу, — подчеркнула специалистка по этикету. — Единственные части тела, которые могут соприкасаться, — это ладони. Но мы должны понимать, что есть этикет и протокол, а есть простая жизнь. И существует огромное число примеров, когда политики и обнимаются, и приветственно целуют друг друга в щеку, что не вызывает негативной реакции».

Холгова допустила, что в отношениях Макрона и Агбенонси существует некое двойное дно, пренебрежение и неуважение, из-за чего дипломат и выразил негативную реакцию на прикосновение.

«Конечно, Агбенонси поступил неправильно. Нужно было не подавать виду, а он демонстративно унизил президента Франции», — считает собеседница «Ленты.ру».

Похлопывание по плечу, по ее словам, часто называют жестом-адаптором, им нередко пользуются политики невысокого роста рядом с высокими коллегами.

«Это такая попытка сравняться, показать, что мы находимся на одном уровне. Такое, кстати, часто происходило с бывшим президентом Франции Жаком Шираком: его часто хлопали президенты других стран, и политтехнологи трактовали жест именно как попытку сравняться с высоким политиком», — рассказала Холгова.

Ранее обозреватель издания Strategic culture Мартин Джей в своей статье предрек скорые изменения политики стран Евросоюза в отношении России. По его мнению, в ближайшем будущем канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон начнут устраивать ссоры с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен из-за ее плохой работы по взаимодействию с Россией.