Strategic culture: Шольц и Макрон поссорятся с ЕК, желая наладить отношения с Россией

Обозреватель издания Strategic culture Мартин Джей в своей статье предрек скорые изменения политики стран Евросоюза в отношении России. По его мнению, в ближайшем будущем канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон начнут устраивать ссоры с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен на фоне ее плохой работы по взаимодействию с Россией.

«Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», — сказано в статье.

Автор считает, что Берлин уже демонстрирует желание наладить отношения с Москвой. Джей рассказал, что недавно в Германии задержали пакет помощи в размере девяти миллиардов евро, который должен был направиться Киеву. Помимо этого, оказывающие Украине помощь страны так и не получили от Германии обещанные танки, добавил он. «Это не просто "трещины", а реальные сигналы», — констатирует обозреватель.

Ранее британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон заявил о возможном разделе Украины при затягивании конфликта. По его мнению, из-за совершенной властями США ошибки Киев может столкнуться с серьезными проблемами уже осенью этого года.