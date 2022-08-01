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В Совфеде оценили способность Турции обеспечить альтернативу российскому газу

Сенатор Пушков заявил, что газопровод TANAP не сможет полностью заменить газ РФ в Европе
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил способность Турции обеспечить альтернативу российскому газу для Европы через Трансанатолийский газопровод TANAP.

Сенатор указал, что Европейский союз (ЕС) не сможет в ближайшем будущем отказаться от энергоресурсов из России, однако будет искать любые возможности для их замены и сокращению поставок.

«Газопровод TANAP должен обеспечить частичную альтернативу российскому газу. Но и вместе с другими источниками (Катар, США, Турция) в ближайшие годы полностью заменить его не сможет», — резюмировал Пушков.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Трансанатолийский газопровод, совместный проект Турции и Азербайджана, может стать альтернативой российским поставкам газа для Европы.

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Марина Совина
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