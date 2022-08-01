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В МИД обвинили НАТО в поддержке вербовки Киевом иностранцев в ряды военных

МИД России: НАТО поддерживает вербовку Украиной иностранцев для участия в боях в Донбассе

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин обвинил ряд стран НАТО в том, что те негласно поддерживают Киев в его попытках вербовать иностранных граждан для участия в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима

Владимир Тарабриндиректор департамента новых вызовов и угроз МИД России

Дипломат заявил, что поиском рекрутов занимаются как неправительственные организации, так и украинские зарубежные дипломатические представительства. При этом он подчеркнул, что действия украинских властей противоречат некоторыми международными соглашениями, в частности, венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Иностранные наемники

Представитель одного из силовых ведомств Луганской народной республики (ЛНР) сообщил о том, что под Лисичанском была найдена тренировочная база, используемая для подготовки украинских военных иностранными инструкторами, о чем свидетельствуют найденные там документы. Он отметил, что иностранные наемники уже давно составляют часть ВСУ, постоянно «натаскивая» украинских солдат. По его словам, они это делают уже в течение восьми лет.

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Генпрокурор России Игорь Краснов, в свою очередь, рассказал о многочисленных фактах использования наемников из стран СНГ на востоке Украины. Он добавил, что киевские власти допускают практически бесконтрольный оборот оружия и боеприпасов.

Сами же «солдаты удачи», воюющие на стороне Украины, пожаловались на нехватку оборудования из-за проблем с цепочками поставок. По словам одного из них, на фронте наблюдается «серьезный дефицит бронетехники», виной чему является бюрократия. Другой наемник посетовал на нехватку такого базового оборудования, как приборы ночного видения, бинокли с дальномерами, принтеры и многое другое.

Потенциал российских военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия еще не использовала на Украине весь потенциал, который могла. Он считает, что главным условием для прекращения военных действий является готовность Киева сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы разрешить все вопросы мирным путем.

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков, оценивая возможность использования коллективных сил организации в военных действиях на Украине, подчеркнул, что подобных планов нет и ничего подобного не обсуждается. Несмотря на это, он отметил, что организация внимательно следит за обстановкой на данном направлении и анализирует все происходящее, включая действия США и западных стран у границ входящих в ОДКБ государств.

События на Украине и вокруг нее напрямую затрагивают интересы как минимум двух государств-членов ОДКБ — России и Беларуси, и по инициативе Москвы и Минска эта тема обсуждалась в ходе прошедшей юбилейной встречи лидеров государств-членов. При этом о каких-либо действиях в формате ОДКБ речи не идет

Валерий Семериковгенсек ОДКБ
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Марина Совина
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