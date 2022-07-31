В ОДКБ оценили возможность использования военных организации на Украине

Генсек ОДКБ заявил, что организация не планирует использовать своих военных на Украине

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» оценил возможность использования коллективных сил организации в военных действиях на Украине. По его словам, у ОДКБ нет подобных планов.

«События на Украине и вокруг нее напрямую затрагивают интересы как минимум двух государств-членов ОДКБ — России и Беларуси, и по инициативе Москвы и Минска эта тема обсуждалась в ходе прошедшей юбилейной встречи лидеров государств-членов. При этом о каких-либо действиях в формате ОДКБ речи не идет», — заявил генсек.

Он добавил, что организация тщательно следит за обстановкой на данном направлении и анализирует происходящее. Семериков отметил, что действия США и западных стран у границ входящих в ОДКБ государств отслеживаются особенно пристально.

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