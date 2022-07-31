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Захарова заявила о концепции США «от сдерживания до уничтожения» России

Мария Захарова: США придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения» России

Фото: Globallookpress.com

Соединенные Штаты придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения» России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала возможное включение России в перечень стран — спонсоров терроризма. «Концепция [США] ясна — от "сдерживания до уничтожения". Они же сами об этом говорят, это же их история», — сказала Захарова.

27 июля сенат США принял резолюцию с призывом признать Россию государством — спонсором терроризма.

При этом газета The New York Times сообщила о сопротивлении госсекретаря США Энтони Блинкен попыткам внести Москву в соответствующие списки. Администрация президента США Джо Байдена с осторожностью относится к этой идее, несмотря на решительные призывы Конгресса и просьбы властей Украины.

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Виктория Кондратьева
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