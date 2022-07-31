Захарова заявила о концепции США «от сдерживания до уничтожения» России

Мария Захарова: США придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения» России

Соединенные Штаты придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения» России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала возможное включение России в перечень стран — спонсоров терроризма. «Концепция [США] ясна — от "сдерживания до уничтожения". Они же сами об этом говорят, это же их история», — сказала Захарова.

27 июля сенат США принял резолюцию с призывом признать Россию государством — спонсором терроризма.

При этом газета The New York Times сообщила о сопротивлении госсекретаря США Энтони Блинкен попыткам внести Москву в соответствующие списки. Администрация президента США Джо Байдена с осторожностью относится к этой идее, несмотря на решительные призывы Конгресса и просьбы властей Украины.