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Назван неожиданный тренд лета 2022 года

The Symbol: высокие сапоги названы неожиданным трендом лета 2022 года

Фото: Robert O'Neil / SplashNews.Com / Legion-media.ru

Редакторы модного журнала The Symbol назвали неожиданный тренд лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о высоких сапогах. По мнению экспертов, данная обувь приобрела популярность в нынешнем сезоне благодаря возвращению в моду эпохи нулевых. Как отмечают специалисты, в названной вещи часто появляются на публике супермодели Хейли Бибер и Белла Хадид.

Фото: Robert O'Neil / SplashNews.Com / Legion-media.ru

Согласно материалу, летом высокие сапоги следует сочетать с короткими юбками, топами и блузками из прозрачных тканей. Кроме того, упомянутую обувь можно носить с различными фасонами платьев, например, комбинациями или платьями-рубашками. Подобные комплекты создадут универсальный и гармоничный образ.

В апреле модные редакторы портала Who What Wear назвали шесть самых спорных тенденций 2022 года. В список попали брюки с низкой посадкой и ультракороткие юбки. Помимо этого, в моду вернулись такие предметы гардероба, как джинсы буткат — брюки с зауженными сверху и расклешенными снизу штанинами, а также туфли на платформе и одежда мандаринового оттенка. Авторы материала, помимо этого, выделили сумки хобо — объемные, бескаркасные изделия из мягкого материала в виде полумесяца.

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Мария Винар
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