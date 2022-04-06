Названы шесть самых спорных модных трендов 2022 года

Who What Wear: сумки хобо и джинсы буткат названы самыми спорными трендами 2022 года

Модные редакторы Who What Wear назвали шесть самых спорных тенденций 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты составили подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по их мнению, считались странными несколько сезонов назад, однако обрели популярность весной нынешнего года. В частности, в список попали брюки с низкой посадкой и ультракороткие юбки.

Помимо этого, в моду вернулись такие предметы гардероба, как джинсы буткат — брюки с зауженными сверху и расклешенными снизу штанинами, представленные в линейках брендов Paige, Guess и Pinko. Кроме того, среди неожиданных трендов редакторы выделили сумки хобо — объемные, бескаркасные изделия из мягкого материала в виде полумесяца, которые появились в коллекциях таких модных домов, как Yves Saint Laurent, Prada, Valentino и Versace.

Также, по словам специалистов, высокий спрос получили туфли на платформе и одежда мандаринового оттенка. «Изначально все оранжевые вещи, появляющиеся на подиумах, казались мне слишком смелыми для моего в основном нейтрального гардероба, но теперь я полностью вовлечена и не могу дождаться, когда некоторые из этих ярких новинок появятся в моем шкафу», — поделилась мнением об одном из трендов старший редактор моды Индия Браун.

Ранее в апреле редакторы Who What Wear перечислили шесть модных трендов лета 2022 года. В список, например, попали разноцветные пиджаки и платья с яркими цветочными принтами. Помимо этого, широкую популярность обретут сандалии и босоножки на шпильках с тонкими ремешками, шелковые юбки длины миди и плетеные объемные сумки.

