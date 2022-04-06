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Названы шесть самых спорных модных трендов 2022 года

Who What Wear: сумки хобо и джинсы буткат названы самыми спорными трендами 2022 года

Фото: Shutterstock

Модные редакторы Who What Wear назвали шесть самых спорных тенденций 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты составили подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по их мнению, считались странными несколько сезонов назад, однако обрели популярность весной нынешнего года. В частности, в список попали брюки с низкой посадкой и ультракороткие юбки.

Помимо этого, в моду вернулись такие предметы гардероба, как джинсы буткат — брюки с зауженными сверху и расклешенными снизу штанинами, представленные в линейках брендов Paige, Guess и Pinko. Кроме того, среди неожиданных трендов редакторы выделили сумки хобо — объемные, бескаркасные изделия из мягкого материала в виде полумесяца, которые появились в коллекциях таких модных домов, как Yves Saint Laurent, Prada, Valentino и Versace.

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Также, по словам специалистов, высокий спрос получили туфли на платформе и одежда мандаринового оттенка. «Изначально все оранжевые вещи, появляющиеся на подиумах, казались мне слишком смелыми для моего в основном нейтрального гардероба, но теперь я полностью вовлечена и не могу дождаться, когда некоторые из этих ярких новинок появятся в моем шкафу», — поделилась мнением об одном из трендов старший редактор моды Индия Браун.

Ранее в апреле редакторы Who What Wear перечислили шесть модных трендов лета 2022 года. В список, например, попали разноцветные пиджаки и платья с яркими цветочными принтами. Помимо этого, широкую популярность обретут сандалии и босоножки на шпильках с тонкими ремешками, шелковые юбки длины миди и плетеные объемные сумки.

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Татьяна Карпова
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