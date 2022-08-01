Судно с пассажирами на борту потерпело бедствие в Белом море

Маломерное судно с пятью пассажирами потерпело бедствие в Белом море

Маломерное судно с пятью пассажирами на борту потерпело бедствие в Белом море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, это произошло в районе Княжей Губы вблизи поселка Зеленоборский Мурманской области. В настоящий момент МЧС организовало поиски пропавших членов экипажа — на место происшествия направлены десять спасателей и шесть единиц техники.

Причины бедствия выясняются. Прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.

Ранее в июне пара пожилых туристов из США решила переплыть Атлантику на парусной яхте и пропала в океане. Первое время путешественники регулярно созванивались с близкими, однако на пятый день, находясь в 740 километрах от берега США, они пожаловались на плохую погоду, после чего перестали выходить на связь.