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Судно с пассажирами на борту потерпело бедствие в Белом море

Маломерное судно с пятью пассажирами потерпело бедствие в Белом море

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Маломерное судно с пятью пассажирами на борту потерпело бедствие в Белом море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, это произошло в районе Княжей Губы вблизи поселка Зеленоборский Мурманской области. В настоящий момент МЧС организовало поиски пропавших членов экипажа — на место происшествия направлены десять спасателей и шесть единиц техники.

Причины бедствия выясняются. Прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.

Ранее в июне пара пожилых туристов из США решила переплыть Атлантику на парусной яхте и пропала в океане. Первое время путешественники регулярно созванивались с близкими, однако на пятый день, находясь в 740 километрах от берега США, они пожаловались на плохую погоду, после чего перестали выходить на связь.

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Мария Гейн
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