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В Турции сообщили подробности отправки первого судна с украинским зерном

Минобороны Турции: первое судно с украинским зерном уйдет в Ливан из Одессы в 8:30 мск

Фото: Офис Президента Украины

Первое судно, груженное украинским зерном, уйдет из Одессы в Ливан в 8:30 по мск. О подробностях сообщили представители Минобороны Турции, передает агентство Anadolu.

«Согласно договоренности, судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08.30 по местному времени (аналогично мск — примечание "Ленты.ру") и направится в Ливан», — говорится в сообщении ведомства.

31 июля Минобороны Турции сообщили о скором начале вывоза зерна с Украины. Так, технические работы, касающиеся транспортировки зерновых, завершены, их отправка планируется в ближайшее время.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

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Виктория Кондратьева
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