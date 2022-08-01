Литва отказалась выдавать визы для отдыха больных детей из Белоруссии

Директор санатория Епифанов заявил, что Литва отказала в визах больным детям из Белоруссии

Директор санатория «Беларусь» в литовском Друскининкае Илья Епифанов сообщил, что учреждение не может принимать на оздоровление больных детей из Белоруссии из-за того, что Вильнюс отказался выдавать визы. Об этом пишет РИА Новости.

«В начале года мы принимали детей, несмотря на то, что в Литовской Республике был объявлен карантин и были определенные ограничения именно с пересечением границы, с нахождением в Литве иностранных граждан», — сказал директор санатория, добавив, что за два месяца текущего года санаторий принял 160 детей.

«Но в один из моментов, когда мы обратились за получением разрешения на лечение детей в нашем санатории, мы получили отказ от МИД Литвы», — заявил Епифанов.

Он добавил, что литовские власти мотивировали свой отказ началом военных действий на территории Украины. «В настоящий момент мы не можем принимать детей, потому что литовской стороной принято решение об отказе в выдаче виз гражданам Республики Беларусь, желающим посетить Литву», — заявил Епифанов.

По его словам, администрация санатория ждет, какая будет реакция. Сейчас санаторий работает благодаря приему коммерческих клиентов, в том числе из ЕС, США и Великобритании.

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