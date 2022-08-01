В Болгаре откроют выставку художника Альберта Тимиршина

В татарстанском Болгаре пройдет выставка «Счастье творчества» художника Альберта Тимиршина

В Болгаре, Татарстан, 5 августа откроют выставку известного художника Альберта Тимиршина. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, экспозиция под названием «Счастье творчества» будет проходить до 30 сентября в пространстве Музея болгарской цивилизации. Отмечается что на ней будут представлены работы автора в жанре пейзаж из цикла «Ветры древних булгар»: «Всадники», «Викинги», «Ак барс», «Зилант», «Ихтиология».

Альберт Тимиршин — лауреат международных и российских конкурсов, также является членом Союза художников России и Татарстана. Неоднократно участвовал в международных, региональных и российских выставках.

Ранее в тюменском мультицентре «Контора пароходства» открылась выставка современного искусства «Сверх естественного» в жанре мистического реализма. Авторами проекта стали 12 молодых художников из Красноярска, Тюмени, Тары и Томска. Они представили картины, арт-объекты и инсталляции, в которых обыграны сны, мемы и видеонаблюдения за природой.