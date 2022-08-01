Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Болгаре откроют выставку художника Альберта Тимиршина

В татарстанском Болгаре пройдет выставка «Счастье творчества» художника Альберта Тимиршина

Фото: tur-kazan.ru

В Болгаре, Татарстан, 5 августа откроют выставку известного художника Альберта Тимиршина. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, экспозиция под названием «Счастье творчества» будет проходить до 30 сентября в пространстве Музея болгарской цивилизации. Отмечается что на ней будут представлены работы автора в жанре пейзаж из цикла «Ветры древних булгар»: «Всадники», «Викинги», «Ак барс», «Зилант», «Ихтиология».

Альберт Тимиршин — лауреат международных и российских конкурсов, также является членом Союза художников России и Татарстана. Неоднократно участвовал в международных, региональных и российских выставках.

Ранее в тюменском мультицентре «Контора пароходства» открылась выставка современного искусства «Сверх естественного» в жанре мистического реализма. Авторами проекта стали 12 молодых художников из Красноярска, Тюмени, Тары и Томска. Они представили картины, арт-объекты и инсталляции, в которых обыграны сны, мемы и видеонаблюдения за природой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Появились подробности визита Пелоси на Тайвань
Врач перечислила россиянкам продукты для роста волос
Молдавия отказалась от встречи с представителем Приднестровья
Умер заочно осужденный Литвой на 12 лет бывший командир спецназа «Альфа»
ЦБ назвал главные инфляционные риски
Посла России вызвали в МИД Швеции
Макрон пообещал Зеленскому помочь восстановить Украину
Байден сдал третий положительный тест на COVID-19
Грызлов оценил ход спецоперации на Украине
Многодетный россиянин заживо сжег жену при гостях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.