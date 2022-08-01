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Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов

Метеоролог Вильфанд предупредил жителей Москвы о жаре до 32 градусов с 4 августа

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

С первого дня рабочей недели воздух в Москве начнет постепенно прогреваться, а с 4 августа в столице ожидается до 32 градусов жары. Такое предупреждение сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Метеоролог отметил, что жаркая погода начнет устанавливаться уже с понедельника. Так, по его словам, в первый день августа прогнозируется до 28 градусов.

«Температура каждый день будет повышаться примерно на один градус», — пояснил Вильфанд, подчеркнув, что осадков в городе в начале августа не ожидается. Специалист допустил, что кратковременные дожди пройдут в столице ближе к выходным.

Ранее Вильфанд заявлял, что жара из Западной Европы не доберется до центра России. По его данным, за июль в московском регионе выпало 40 процентов месячной нормы осадков.

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Анна Щербакова
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