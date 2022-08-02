Названы вышедшие из моды окрашивания волос

Grazia: омбре и пепельный блонд названы неактуальными окрашиваниями волос

Редакторы журнала Grazia назвали вышедшие из моды окрашивания волос. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, в список антитрендов попали омбре и пепельный блонд. В первом случае окрашивания с резким переходом от одного цвета к другому утратили свою актуальность в нынешнем сезоне. Вместо них специалисты рекомендуют попробовать sombre («мягкое омбре») — техника, при которой создается плавный и естественный переход от одного оттенка к другому.

Что касается пепельного блонда, то он утратил свою популярность еще в 2018 году из-за сложного ухода за ним. Отмечается, что на смену данному цвету пришли более теплые оттенки.

Помимо прочего, журналисты включили в свой антирейтинг акцентные пряди у лица, которые стали модными в пандемию коронавируса. Вдобавок авторы материала обратили внимание читательниц на неактуальность контрастного мелирования и посоветовали присмотреться к калифорнийскому мелированию, предполагающему естественный переход между тонами.

В июле звездные парикмахеры Миа Сантьяго и Никки Нелмс из Нью-Йорка перечислили лучшие прически на осень 2022 года. По словам стилистов, в грядущем сезоне будут особенно популярны прически в стиле 1990-х годов и гладкие пучки с тугим узлом, кудри в стиле ретро и мягкие небрежные волны.