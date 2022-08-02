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Российские войска уничтожили две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении двух артиллерийских батарей гаубиц «Гиацинт» на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российским войскам удалось уничтожить две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 2 августа, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что батареи были поражены в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское Донецкой народной республики ( ДНР).

Кроме того, в различных районах ДНР, Запорожской, Николаевской и Харьковских областей были подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» и девять артиллерийских взводов.

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Никита Абрамов
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