Минобороны заявило об уничтожении двух артиллерийских батарей гаубиц «Гиацинт» на Украине

Российским войскам удалось уничтожить две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 2 августа, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что батареи были поражены в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское Донецкой народной республики ( ДНР).

Кроме того, в различных районах ДНР, Запорожской, Николаевской и Харьковских областей были подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» и девять артиллерийских взводов.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за удар по СИЗО в Еленовке в ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).