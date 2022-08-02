В Белоруссии выразили озабоченность визитом Пелоси на Тайвань

МИД Белоруссии выразил озабоченность визитом Пелоси на Тайвань

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии выразило озабоченность визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Республика Беларусь полностью разделяет озабоченность нашего стратегического партнера — Китайской Народной Республики — в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство во внутренние дела Китая и эскалацию ситуации», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркивают, что поддерживают мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива на основе Принципа одного Китая, а также меры, которые КНР принимает для воссоединения страны.

«Убеждены, что руководство Китая и представители администрации Тайваня, несмотря на провокации извне, смогут проявить выдержку и политическую мудрость, чтобы отвести ситуацию от критически опасной черты, за которой может последовать масштабная эскалация», — заявляют в ведомстве.

Ранее МИД Тайваня подтвердил информацию о визите Пелоси. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес спикера: по его словам, если визит совершится, то китайские военные «не будут сидеть сложа руки».