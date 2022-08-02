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В Белоруссии выразили озабоченность визитом Пелоси на Тайвань

МИД Белоруссии выразил озабоченность визитом Пелоси на Тайвань
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии выразило озабоченность визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Республика Беларусь полностью разделяет озабоченность нашего стратегического партнера — Китайской Народной Республики — в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство во внутренние дела Китая и эскалацию ситуации», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркивают, что поддерживают мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива на основе Принципа одного Китая, а также меры, которые КНР принимает для воссоединения страны.

«Убеждены, что руководство Китая и представители администрации Тайваня, несмотря на провокации извне, смогут проявить выдержку и политическую мудрость, чтобы отвести ситуацию от критически опасной черты, за которой может последовать масштабная эскалация», — заявляют в ведомстве.

Ранее МИД Тайваня подтвердил информацию о визите Пелоси. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес спикера: по его словам, если визит совершится, то китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

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Алиса Реброва
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