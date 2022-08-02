Президент Белоруссии Лукашенко назвал игрой продуктовую сделку по вывозу украинского зерна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал продуктовую сделку по вывозу украинского зерна. Об этом он высказался во время рабочей поездки в Мядельский район, передает «БЕЛТА».

«Ну вот в Стамбуле встретились, уже договорились, зерно повезли. Сейчас "голодную Африку накормят". Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить», — подчеркнул глава страны, назвав соглашение игрой.

Он также добавил, что Иран уже договаривается с Россией по поводу поставок нового урожая зерновых. По его словам, вскоре эта тема перестанет быть обсуждаемой. «Это болтовня, не больше», — заключил Лукашенко.

Ранее белорусский политик заявил, что республика намерена отказаться от экспорта части урожая зерна. В частности, он указал на необходимость получения за счет урожая продукта с высокой добавленной стоимостью.