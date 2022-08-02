В России рассказали об украинских «карго-вундерваффе»

Историк Болтенков: Украина полагается на поставки западных «карго-вундерваффе»

Киев полагается на поставки «супероружия» от западных партнеров, считая отдельные его образцы своеобразными «карго-вундерваффе», рассказывает на страницах «Известий» военный историк Дмитрий Болтенков.

«Удивительным образом эти два культа — карго и чудо-оружия — переплелись в современном информационном поле Украины. Можно даже создать новый термин: карго-вундерваффе. Суть заключается в том, что берется какой-либо единичный вид оружия и во всех СМИ разгоняется тезис: вот сейчас Европа и США дадут нам его и мы остановим русских», — пишет автор.

По его мнению, к украинским «карго-вундерваффе» какое-то время относились американский переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin, турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник Bayraktar TB2, американская гаубица М777, французская самоходная установка CAESAR и немецкая установка Panzerhaubitze 2000.

В настоящее время, согласно Болтенкову, в качестве «карго-вундерваффе» фигурирует американская реактивная система залпового огня M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

В июле издание Breaking Defense заметило, что Россия может задействовать иранские беспилотники для уничтожения HIMARS, которые в последние недели используют Вооруженные силы Украины.

В том же месяце обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд признал, что Соединенным Штатам, возможно, придется уменьшить ь количество реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых Украине, из-за ограниченного количества высокоточных снарядов, которые Вашингтон может передать Киеву.