Экономике Китая предсказали проблемы из-за строительства

CNBC: аналитики предсказали экономике КНР проблемы из-за трудностей в строительном секторе

Опрошенные CNBC аналитики предсказали экономике Китая дальнейшие проблемы из-за кризиса в строительном секторе, который уже распространяется на банковский рынок.

Поводом для таких оценок стал провал плана реструктуризации обязательств одного из крупнейших застройщиков Китая Evergrande Group на 300 миллиардов долларов. Компания уведомила Гонконгскую биржу о наличии неких предварительных принципов реструктуризации задолженности. Кроме того, девелопер заявил, что поручил одной из своих дочерних организаций выплатить 7,3 миллиарда юаней (1,08 миллиарда долларов) неназванному поручителю за дефолт по долговым обязательствам.

В настоящее время в китайском строительном секторе сложилась ситуация, которую специалисты называют замкнутым кругом. Она характеризуется высокой закредитованностью и нехваткой ликвидности у девелоперов. При этом начавшийся бойкот выплат со стороны ипотечных заемщиков (из-за заморозки многих объектов) и низкий спрос на новые квартиры лишь усугубляет трудности с выручкой и ликвидностью.

Кроме того, ситуация отражается на других секторах экономики, в частности на банковском. Несколько кредитных организаций провинции Хэнань, кредитовавших девелоперов, уже объявили о невозможности рассчитаться с вкладчиками и не смогли сделать этого в полном объеме даже после вмешательства властей.

По оценкам специалистов, проблемы девелоперов негативно влияют на доверие потребителей к рынку. Также страдают доходы бюджета, которые во многих провинциях рассчитаны на продажу государственной земли застройщикам.

Финансисты ожидают, что инвесторам потребуется немало времени, чтобы вновь поверить в проблемные компании и отрасли и начать вкладываться в них. При этом они советуют китайскому правительству комплексно решать проблемы в строительном секторе и предоставлять застройщикам субсидии на завершение незаконченных проектов.

