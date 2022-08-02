Экс-президент Молдавии Додон опроверг запрет суда на общение с прессой

Экс-президент Молдавии Игорь Додон опроверг заявления ведущих его дело прокуроров о запрете суда на общение обвиняемого с прессой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Прокуратура и прокурор Петр Ярмалюк, в частности, бессовестно обманули граждан Республики Молдова. <…> Как я упоминал ранее, при продлении домашнего ареста не были применены какие-либо дополнительные ограничения типа запрета на общение с другими людьми и использование соцсетей. Мне не запрещали давать интервью или принимать дома людей, за исключением фигурантов дела», — написал Додон.

К публикации он прикрепил отсканированное решение Апелляционной палаты. Бывший президент подчеркнул, что в рамках его дела уже не впервые искажается информация и протоколы о заслушивании свидетелей, вводятся в заблуждение СМИ и граждане, а также «сливаются» в прессу улики.

Додон потребовал принять срочные меры и наказать тех, что намеренно искажает информацию.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии задержала Додона 24 мая. Его подозревают в государственной измене и коррупции. 26 мая суд отправил экс-президента республики под домашний арест на 30 суток. Срок заключения продлевали уже дважды.