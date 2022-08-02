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Названы влияющие на курс доллара факторы

Экономист Колганов заявил о влиянии на курс доллара санкций и роста цен на топливо

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Предсказать, в какую сторону будет двигаться курс американского доллара, крайне сложно, так как на него действуют очень разные факторы, рассказал «Ленте.ру» экономист и ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Андрей Колганов. Среди них он выделил три основных.

Во-первых, на курсе доллара, по словам экономиста, сказывается ограничение торговли со странами Евросоюза. «Вследствие санкций сокращается спрос на доллары, поскольку торговля резко ограничена, соответственно, спрос на доллары упал», — уточнил он.

«Второй фактор, который влияет на курс доллара, — это значительный рост цен на топливно-сырьевые товары на топливном рынке, что приводит к значительному росту валютных доходов наших экспортеров», — поделился Колганов.

Кроме того, на курс влияет и разрешение параллельного импорта в России, который позволяет нашим импортерам переключиться с европейского и американского рынков на другие и возить необходимые товары оттуда. «Для того чтобы рассчитываться, им потребуется валюта. Конечно, сейчас происходит переход на расчеты в национальных валютах, но этот переход небыстрый. Этот фактор действует в сторону падения рубля», — отметил он.

Эти обстоятельства действуют в разных направлениях, подчеркнул экономист. В то же время, по его словам, нельзя исключать появления различного рода неожиданных факторов, которые тоже могут влиять на движение курса доллара.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев поделился с «Лентой.ру» прогнозом относительно будущего курса рубля. По его мнению, к 1 сентября доллар будет стоить 60 рублей.

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Екатерина Смирная
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