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Финляндия отказалась строить железные дороги по европейским стандартам

Финляндия отказалась переходить с русского стандарта железнодорожной колеи на европейский

Фото: Johannes Plenio / Unsplash

Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии отказалось менять ширину железнодорожной колеи. Так в ведомстве ответили на предложение Еврокомиссии перейти на европейский стандарт, пишет РИА Новости.

По словам главы ведомства Тимо Харакка, изменение ширины колеи не является экономически выгодным. «Совершенно очевидно, что особые обстоятельства Финляндии должны быть приняты во внимание, и наша колея должна быть сохранена. (...) В вопросах такой важности не следует принимать поспешных решений, а необходимо всесторонне оценивать последствия», — сказал он.

Европейская ширина колеи составляет 1435 миллиметров. Однако железнодорожные пути в Финляндии шире европейских — 1524 миллиметра — это так называемая русская колея.

Ранее министерство иностранных дел Финляндии отказалось аннулировать действующие визы граждан России. Как уточнили в дипломатическом ведомстве, Хельсинки также не будут запрещать выдачу россиянам виз в одностороннем порядке. Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер указал, что прекращение действующих виз «неоднозначно с правовой точки зрения».

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Марина Совина
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