Главная экономика Европы оказалась под угрозой

Экономика Германии оказалась под угрозой из-за нехватки квалифицированных работников

Экономика Германии, которая считается главной в Европе, оказалась под угрозой из-за нехватки квалифицированных работников. Сложившаяся ситуация может подорвать производство в стране, пишет Bloomberg.

Результаты опроса, проведенного мюнхенским институтом экономических исследований (Ifo), показали, что особенно сильно нехватка кадров заметна в сфере услуг. На дефицит рабочей силы жаловались 45 процентов предприятий. В настоящее время каждая вторая фирма изо всех сил пытается найти должным образом обученный персонал. «Все больше и больше фирм вынуждены сокращать бизнес, потому что они просто не могут найти достаточно сотрудников», — подтвердил представитель Ifo Стефан Зауэр. Он добавил, что в ближайшее время эта проблема станет еще серьезнее.

Экономика Германии во втором квартале находилась в стагнации на фоне рекордной инфляции, перебоев с поставками и угрозы нормирования энергоресурсов в случае прекращения подачи газа в России. Экономисты считают, что рецессия во втором полугодии практически неизбежна.

Энергетическая безопасность стран Европы и, в частности, Германии в настоящее время подвержена ряду рисков из-за напряженной ситуации с поставками газа. В середине июня «Газпром» на 60 процентов сократил объемы поставок топлива в регион, объяснив это техническими проблемами с комплектующими трубопровода «Северный поток».