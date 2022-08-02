Илон Маск подстриг себя и сына и показал результат

Миллиардер Илон Маск подстриг себя и сына X Æ A-XII и показал результат в соцсети

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск самостоятельно сделал себе и сыну стрижку и показал результат преображения в соцсети. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Предприниматель опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе с двухлетним ребенком X Æ A-XII. На размещенном кадре видно, что у мужчины и мальчика остались длинные волосы на макушке, при этом у них выбриты виски. «День благодарения в прошлом году после просмотра слишком большого количества эпизодов "Викингов"», — подписал он пост.

На вопрос одного из поклонников по поводу причесок миллиардер ответил, что сам подстриг себя и сына.

24 сентября 2021 года стало известно, что Илон Маск и Граймс расстались после трех лет совместной жизни. 50-летний глава компаний SpaceX и Tesla подтвердил, что он и 33-летняя Граймс перестали встречаться. «Мы расстались, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях», — заявил он и добавил, что они оба продолжают совместно воспитывать сына по имени X Æ A-XII.

При этом в марте появилась информация о том, что вопреки расставанию у Граймс и Илона Маска родился второй ребенок. Девочка появилась на свет в конце 2021 года, однако первые месяцы родителям удавалось скрывать ее существование. Певица пользовалась услугами суррогатной матери, поэтому о беременности и родах почти никто не знал. Дочь получила имя Экза Дарк Сайдириэль, или сокращенно Y.