Раскрыты причины сорванного открытия H&M в Москве

Магазины H&M не открылись 1 августа из-за неполадок системы программного обеспечения

Раскрыты причины сорванного открытия магазинов шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Согласно сообщению, открытие бутиков не произошло в понедельник, 1 августа, из-за неполадок системы программного обеспечения, которые устранить не удалось.

В то же время отмечается, что сотрудники торгового центра «Метрополис» получили от руководства указание выйти на работу к семи часам утра во вторник, 2 августа. Сообщается, что на входе в магазин установят специальные столбики, чтобы не было давки среди покупателей. Также не будут действовать акции и подарочные карты, а стоимость товаров значительно увеличится.

Известно, что руководство H&M проинформировало Mash, что товара хватит на 50 недель работы и, первым делом, откроются магазины в Москве, затем — в Санкт-Петербурге и потом регионах. Помимо этого, сотрудникам компании установили лимит на покупки до 10 тысяч рублей в день и пообещали им после ухода ретейлера из России выплатить шесть окладов единоразово.

Ранее компания H&M Group опубликовала на официальном сайте информацию об окончательном уходе из России. В сообщении также указано, что перед тем, как покинуть российский рынок, магазины шведского бренда откроются для распродажи оставшихся вещей.

При этом представители компании сообщали о финальной распродаже, которая должна была начаться 1 августа. Однако вопреки данному заявлению магазины не открылись в объявленную дату. Известно, что клиенты простояли около 20 минут у входа в магазин, однако вскоре охранник посоветовал им разойтись.