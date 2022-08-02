Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Раскрыты причины сорванного открытия H&M в Москве

Магазины H&M не открылись 1 августа из-за неполадок системы программного обеспечения

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

Раскрыты причины сорванного открытия магазинов шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Согласно сообщению, открытие бутиков не произошло в понедельник, 1 августа, из-за неполадок системы программного обеспечения, которые устранить не удалось.

В то же время отмечается, что сотрудники торгового центра «Метрополис» получили от руководства указание выйти на работу к семи часам утра во вторник, 2 августа. Сообщается, что на входе в магазин установят специальные столбики, чтобы не было давки среди покупателей. Также не будут действовать акции и подарочные карты, а стоимость товаров значительно увеличится.

Известно, что руководство H&M проинформировало Mash, что товара хватит на 50 недель работы и, первым делом, откроются магазины в Москве, затем — в Санкт-Петербурге и потом регионах. Помимо этого, сотрудникам компании установили лимит на покупки до 10 тысяч рублей в день и пообещали им после ухода ретейлера из России выплатить шесть окладов единоразово.

Ранее компания H&M Group опубликовала на официальном сайте информацию об окончательном уходе из России. В сообщении также указано, что перед тем, как покинуть российский рынок, магазины шведского бренда откроются для распродажи оставшихся вещей.

При этом представители компании сообщали о финальной распродаже, которая должна была начаться 1 августа. Однако вопреки данному заявлению магазины не открылись в объявленную дату. Известно, что клиенты простояли около 20 минут у входа в магазин, однако вскоре охранник посоветовал им разойтись.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Китайские авианосцы вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
За прогнозы о росте цен решили наказывать быстрее
Назван «тренд сезона» у телефонных мошенников
У Волочковой нашли долг по коммуналке в сотни тысяч рублей
Российские банки попросят кредитовать производителей электроники
Роналду обвинили в эгоизме
Минобороны показало работу уничтожающей БПЛА Bayraktar ЗРПК «Панцирь»
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян
Названы рабочие лайфхаки для выгодной покупки авиабилетов
Юрист предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.