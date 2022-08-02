Ноу-хау врачей Москвы по искусственному интеллекту распространят по всей России

Ракова: московские врачи разработали первый в России ГОСТ по искусственному интеллекту

Врачи Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы разработали единый для всей России стандарт по проведению клинических испытаний искусственного интеллекта в медицине. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идет о национальном стандарте (ГОСТ Р) «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 1. Клиническая оценка». Он был утвержден и вступает в силу 1 сентября 2022 года. Ракова подчеркнула, что разработать новый ГОСТ помог опыт московских врачей в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении. Она напомнила, что в марте этого года разработки московских медиков в этой отрасли легли в основу единых национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине.

Мы двигаемся дальше — московские специалисты разработали ГОСТ по тестированию систем искусственного интеллекта. Он уже утвержден и вступит в силу с 1 сентября этого года. Документ регламентирует требования к клиническим испытаниям нейросетей. По новой системе специалисты получат точную оценку, соответствует ли продукт заявленным характеристикам точности, эффективности, а главное — не несет ли он риски для здоровья пациента Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Новый ГОСТ определяет методологию и порядок проведения клинических испытаний, содержит термины и определения, включает показатели эффективности в рамках клинической валидации и рекомендованную форму отчета о клинической составляющей испытаний, а также описывает контроль качества процедуры проведения клинических испытаний.

Как проходит клиническая оценка испытаний искусственного интеллекта

Она включает в себя три этапа. На первом этапе аналитическая валидация подтверждает способность систем точно, воспроизводимо и надежно обрабатывать данные. Затем проверяется соответствие выходных данных таких систем заявленному функциональному назначению. На третьем этапе подтверждается эффективность системы, а именно — способность выдавать клинически значимые результаты.

«Врачи со всей России будут руководствоваться этим стандартом и внедрять в практику только лучшие разработки. Таким образом, теперь практически весь цикл внедрения искусственного интеллекта в медицину будет регламентирован едиными стандартами, разработанными на основе опыта московских медиков», — отметила Ракова.

В пресс-службе Комплекса социального развития Москвы подчеркнули, что столица уже 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основой этого процесса является единая цифровая платформа, которая обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах. Платформа позволяет аккумулировать все данные о состоянии здоровья горожан в едином цифровом контуре. Там они доступны в режиме «онлайн» как врачам, так и самим пациентам.