Сотни незаконных свалок обнаружили в Подмосковье

В Минэкологии Подмосковья заявили, что в регионе обнаружили 524 незаконные свалки

С начала 2022 года в Подмосковье обнаружили сотни незаконных свалок. Общее количество точек навала мусора составило 524, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Московской области.

Большую часть свалок удалось ликвидировать. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, в работе по избавлению от нелегальных скоплений отходов наблюдается положительная динамика. «Ликвидировано 476 свалок, по остальным идет соответствующая работа. Только за минувшую неделю удалось убрать 26 незаконных навалов мусора», — заявил он.

Отмечается, что значительная доля мусора приходится на строительные отходы. Больше всего свалок обнаружили в городских округах Мытищи, Раменский и Солнечногорск. Первые два округа являются лидерами по ликвидации таких нарушений — с января в них убрали 70 и 56 свалок соответственно.

В июле свалку останков животных нашли в Александровском районе Владимирской области. Местные жители обнаружили пять куч черных пакетов, в которых находились потроха, бараньи головы и копыта. Власти региона заявили об отсутствии средств на уничтожение особо опасных отходов.