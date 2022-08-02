На Украине изменили порядок службы для иностранных наемников

Президент Украины Зеленский увеличил срок службы для иностранных наемников до 10 лет

На Украине внесли изменения в положения о службе иностранных наемников и лиц без гражданства. Об этом говорится в соответствующем указе президента страны Владимира Зеленского.

В тексте документа сказано, что для такой категории военнослужащих срок прохождения службы может быть увеличен до 10 лет. Отмечается, что это возможно, если военный не достиг предельного возраста пребывания на службе.

Кроме того, указ корректирует порядок отстранения иностранцев от должности, если на них заведут уголовное дело. В таком случае производство будет осуществляться согласно Уголовному кодексу Украины, его срок составит не более двух месяцев.