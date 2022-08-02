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Российские войска нанесли удар по временной базе иностранного легиона ВСУ

Минобороны заявило, что ВКС России нанесли удар по временной базе иностранного легиона ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по временной базе иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Николаева. Об этом во вторник, 2 августа, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате атаки российских военных были уничтожены до 250 наемников и более 20 единиц военной техники.

Конашенков добавил, что ВКС России также атаковали позиции 54-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой народной республике, 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады возле Артемовска и 92-й механизированной бригады в Харьковской области.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 4655 единиц военной автомобильной спецтехники, 3240 орудий полевой артиллерии и минометов, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4225 бронемашин, 361 зенитный ракетный комплекс, 1664 беспилотника, 261 самолет и 145 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало видео с ракетными ударами с российского корабля по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях. На кадрах видно моменты попаданий высокоточного оружия по объектам военной инфраструктуры Украины.

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Константин Лысяков
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