Китай заявил о тесном контакте с США из-за возможного визита Пелоси на Тайвань

МИД Китая: Пекин и Вашингтон поддерживают связь по различным каналам

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Пекин и Вашингтон поддерживают тесные контакты на всех уровнях из-за возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом пишет Reuters.

По словам китайского дипломата, государства поддерживают связь по различным каналам. Она подчеркнула, что Китай неоднократно давал США понять, что выступает против визита американского политика на остров.

Чуньин заверила, что власти Китая лишат сепаратистов и их пособников малейших шансов на независимость Тайваня.

Ранее стало известно, что Пелоси будут сопровождать члены палаты представителей от Демократической партии США. Отмечалось, что американка может прибыть на остров спецбортом 2 августа в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени.

На острове у Пелоси запланированы встречи со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом.

1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес Пелоси. По его словам, если визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».