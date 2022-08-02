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Белоруссия предложила гражданство семьям учеников рижской школы журналистики

Белоруссия готова дать гражданство рижским детям, которых проверяли латвийские спецслужбы
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова принять семьи учеников рижской школы журналистики Academy KidsTV, которых проверяли спецслужбы Латвии. Об этом сообщает ТАСС.

«Людей, детей начали, как мне докладывают, давить, травить. Вот вам демократия. Мы сделаем все для этих детей и для этих семей. Все, что им надо, мы сделаем. Они ведь у нас не просят ни денег, ни квартир, ни жилья», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что семьи детей просят в ускоренном порядке получить гражданство республики. «У нас же нет проблем. Конечно, мы защитим эти семьи и этих детей. Пусть приезжают. У нас места хватает. Будут работать — будущие журналисты. Обучим, научим, технику купим. Пусть пострадавшие вроде бы из-за нас люди думают о нас хорошо», — резюмировал белорусский лидер.

19 июля стало известно, что спецслужбы Латвии заподозрили угрозу национальной безопасности в рижской детской школе журналистики Academy KidsTV. Ученики школы взяли интервью у Лукашенко на фестивале «Славянский базар» в Витебске и поинтересовались, в чем его личная «формула успеха» в политической карьере. После этого Служба государственной безопасности Латвии провела проверку детской организации.

«В нынешней геополитической ситуации выражение любой поддержки России или ее ближайшему союзнику Белоруссии противоречит интересам национальной безопасности Латвии», — объяснили в латвийской спецслужбе.

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