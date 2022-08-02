Сообщение о продаже медалей «За освобождение Мариуполя» содержит признаки фейка

Сообщение о продаже медалей «За освобождение Мариуполя» содержит признаки недостоверного

Сообщение о том, что на популярном интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито» продают медали «За освобождение Мариуполя», содержит признаки недостоверного.

Первоисточником информации стал пост, опубликованный днем 1 августа в Telegram-канале «Можем объяснить». В нем говорилось, что на «Авито» за 500 рублей продают медали «За освобождение Мариуполя».

Пост сопровождался скриншотом объявления, где продавец предлагает вместе с медалью «За освобождение Мариуполя» и удостоверением к ней также приобрести и памятную медаль «100 лет СССР». Цена, указанная в объявлении, составляет 600 рублей.

На скриншоте медаль продавца «Авито» внешне похожа на медаль, которую учредил в конце апреля глава ДНР Денис Пушилин. У обеих медалей на аверсе размещены надпись «За освобождение Мариуполя», красная пятиконечная звезда и две лавровые ветви. Кроме того, у обеих медалей также есть лента с чередующимися тремя синими и двумя белыми полосками.

В то же время можно заметить, что лавровые ветви, якорь и солнечные лучи у медали из объявления больше, чем у оригинальной медали. То же касается и окантовки красной звезды: у медали из объявления окантовка шире, чем у оригинальной. Кроме того, лавровые ветви у оригинальной медали детально изображены — чего нет у медали из объявления.

Связаться с продавцом с «Авито», чтобы подтвердить или опровергнуть подлинность медали, не представляется возможным. Ссылка на объявление, которую приводил Telegram-канал «Можем объяснить», в данный момент ведет на общую страницу раздела «Авито» под названием «Медали, жетоны, значки». Указанного объявления там не содержится, только надпись «такой страницы не существует». Других объявлений о продаже медалей «За освобождение Мариуполя» на портале обнаружить не удалось.

Тем не менее объявление о продаже медалей «За освобождение Мариуполя» можно встретить сегодня на сайте «Военторг Военпро». Продавец предлагает приобрести ее вместе с удостоверением за 499 рублей. Медаль на изображениях продавца также внешне похожа на оригинальную медаль. Однако при ближайшем рассмотрении можно заметить аналогичные детали, что и у медали из объявления на «Авито» — большие лавровые ветки, солнечные лучи и якорь, широкая окантовка у красной звезды. Примечательно, что на сайте можно приобрести до 1 906 таких медалей.

Информация о продаже медалей «За освобождение Мариуполя» не распространилась широко в СМИ. Об этом написали «Новые известия» и Info24.ru. На сайте последнего издания указано, что объявления о продаже медалей уже пропали с «Авито».

Новости с опровержением этой информации выпустили сетевое издание spbdnevnik.ru, РИА ФАН и lipetskmedia.ru.

Соответствующая информация была опубликована в небольшом количестве групп в социальной сети «ВКонтакте». На платформе можно встретить гораздо больше постов от пользователей с опровержением данных о продаже медалей. В другой популярной соцсети — «Одноклассники» — эта новость не распространилась.