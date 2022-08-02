Россиянина осудили на 16 лет за убийство продавца меда ради его автомобиля

В Башкирии мужчину осудили на 16 лет за убийство продавца меда ради его автомобиля

В Башкирии 64-летнего местного жителя Александра Попова осудили на 16 лет колонии строгого режима за убийство, разбой и похищение документов. Об этом во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным ведомства, россиянин, работая таксистом, обратил внимание на пожилого продавца, который регулярно торговал медом возле трассы недалеко от деревни Усаклы.

«Злоумышленник хотел поменять автомобиль, поскольку его ВАЗ-2115 был старый и требовал дорогостоящего ремонта, в связи с чем он решил похитить автомобиль Renault Logan и совершить убийство его владельца», — рассказал «Ленте.ру» Каневский.

Днем 21 сентября прошлого года Попов подъехал к продавцу и сказал, что хочет купить у него флягу с медом. Когда пенсионер отвернулся, фигурант несколько раз ударил его молотком по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После этого преступник забрал 27 банок меда, а тело жертвы вывез в поле рядом с деревней Михайловкой и закопал.

Позже мужчина продал автомобиль потерпевшего за 90 тысяч, составив договор купли-продажи от имени убитого.

22 сентября в полицию обратилась гражданская жена погибшего. После этого сотрудники СКР и МВД нашли в интернете объявление, размещенное перекупщиком авто. Он продавал Renault Logan пропавшего без вести россиянина. В багажнике авто правоохранители нашли следы крови, после чего установили личность человека, продавшего машину перекупщику.

У него дома были обнаружены банки меда, на которых тоже были следы крови. После предъявления улик мужчина признался в содеянном и показал место, где спрятал тело.