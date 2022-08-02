Побывавшая в Турции россиянка возмутилась едой с мухами и антисанитарией в отеле

Читательница «Тонкостей туризма» возмутилась грязью и мухами в ресторане отеля в Турции

Российская туристка побывала в пятизвездочном отеле Турции и осталась разочарована отдыхом. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, сотрудники отеля абсолютно безучастны к проблемам гостей: просьбы о смене номера, устранения засоров в раковине или более тщательной уборки игнорируются. Как заметила девушка, постояльцы подходят на ресепшен «в основном только для скандалов». Кроме того, в гостинице царит тотальная антисанитария.

«Ресторан грязный, пол вытирают пляжными полотенцами, еда постоянно открыта, без подогрева — над ней летают мухи. Арбуз и дыню нарезают без перчаток, отделяя корочку от мякоти ногтями. Посуда грязная, со сколами и в разводах. Соответственно, в отеле много отравлений, о которых почему-то умалчивается», — возмутилась читательница портала.

Помимо прочего, россиянка пожаловалась на небрежную уборку в номере: пыль, известковый налет на сантехнике в ванной, фен с волосами предыдущих гостей, грязный кондиционер. Также ее расстроила «слабая» анимация, плохая чистка бассейна и очереди за мороженым. Единственным плюсом для нее стало прозрачное море и красивые виды.

Ранее в июле россиянин съездил в специальные торговые центры для туристов в Турции и удивился высоким ценам в магазинах, назвав их «ядреными». Так, самым дешевым товаром оказались шорты за 1,5 тысячи долларов (около 95 тысяч рублей).